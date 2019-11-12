Политика

12:16 12.11.2019

Дата министерской встречи ЕС-Украина-РФ по газу не определена - Еврокомиссия

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Дата министерской встречи ЕС-Украина-РФ по газу не определена - Еврокомиссия

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анка Падурару заявила "Интерфаксу", что дата проведения следующей трехсторонней министерской встречи по газоснабжению с участием ЕС, Украины и России все еще не определена.

"На данный момент не предусмотрена никакая новая дата встречи на уровне министров", - сообщила пресс-секретарь во вторник.

По ее словам, технические трехсторонние консультации - то есть на уровне старших должностных лиц - 8 ноября были сфокусированы на соглашении о подключении между "Газпромом" и новым украинским газотранспортным оператором и на бронировании транспортных мощностей на Украине с 1 января 2020 года.

"Обсуждение было конструктивным, в нем в полной мере участвовали все стороны, что позволило сблизить взгляды в некоторых сферах", - отметила представитель ЕК.

Она сообщила также о договоренности сторон, что "двусторонние контакты между Украиной и Россией будут продолжаться интенсивным образом, а следующий раунд технических трехсторонних переговоров предварительно запланирован на неделе, начинающейся 18 ноября".

Теги: #рф #еврокомиссия #украина #ес
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