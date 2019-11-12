Рада намерена упростить механизм утверждения перспективных планов ОТГ

Верховная Рада намерена упростить механизм утверждения перспективных планов областных территориальных громад.

За соответствующий законопроект №2189 "О внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных громад" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад Автономной Республики Крым, областей)" в первом чтении проголосовали 283 народных депутата.

"Законопроектом, разработанным правительством, предлагается упростить механизм утверждения перспективных планов, исключив из этого процесса стадию их обязательного утверждения областными советами", - сказал заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

По его словам, более 80 ОТГ, в которых ЦИК объявило выборы, не могут перейти на межбюджетные отношения, поскольку у них нет перспективных планов.

"С принятием этих изменений откроются новые возможности для проведения реформы (децентрализации - ИФ)", - подчеркнул Негода.

Согласно законопроекту, объединения территориальных громад осуществляется в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин АР Крым, областей.

В законопроекте оговаривается, что перспективный план формирования территорий общин АР Крым, области утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации.