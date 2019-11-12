Пристайко обсудил с послом Китая вопросы торгово-экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и посол Китайской Народной Республики (КНР) в Украине Ду Вэй обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба МИД во вторник.

"11 ноября 2019 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял посла КНР в Украине Ду Вэя. В ходе встречи стороны сосредоточились на обсуждении актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Министр подчеркнул неизменность курса на развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с КНР", - сказано в сообщении.

Стороны, в частности, отметили необходимость восстановления динамики политического диалога между двумя государствами в качестве основы для интенсификации практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В свою очередь Пристайко выразил надежду, что активная и эффективная работа совместных двусторонних механизмов станет мощным инструментом диверсификации и наращивания объемов двустороннего товарооборота.

"Значительное внимание также было уделено созданию необходимых условий для увеличения взаимных путешествий граждан обоих государств и дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей", - добавили в МИД.