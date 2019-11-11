Принимать закон о продаже земли до проведения референдума нельзя - Рабинович

Сопредседатель парламентский фракции "Оппозиционный блок – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от намерения добиться позитивного голосования в парламенте за законопроект о продаже земли в первом до проведения референдума.

"Гарант говорит: "Даю вам слово, что без референдума не будет продажи земли, а иностранцам этого сделать просто не дадут. Вы проголосуйте в первом чтении за данный законопроект, а потом мы внесем правки". Как это так? Зачем голосовать за то, что мы сейчас не поддерживаем? Пусть каждый представит ситуацию: вы приходите в автосалон, а вам говорят: "Купите бракованную машину, а мы ее потом вам ее починим?" Вы же спросите: "А почему вы мне сразу не продадите нормальный автомобиль?". Так и здесь: зачем вносить правки в заведомо преступный закон и при этом заставлять всех как баранов за него голосовать?..", – цитирует Рабиновича пресс-служба партии ОПЗЖ в понедельник вечером.

В связи с этим сопредседатель фракции обратился к главе государства: "Уважаемый господин президент, давайте проведем референдум, учтем мнение народа Украины, а не мнение вашего Офиса, МВФ или Сороса, а потом будем голосовать в Верховной Раде! Нас не устраивает призыв: "Проголосуйте, а потом, поверьте, все будет хорошо".

Политик также отметил, что у парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть свое видение решения земельного вопроса, а внутри одноименной партии этот вопрос еще будет обсуждаться с региональными представителями.

"Но лично я поддержу любую форму протеста нашей партии вплоть до выхода на улицу, если украинская земля станет товаром", – заявил Рабинович.