Политика

20:13 11.11.2019

Рада не будет рассматривать во вторник законопроект о создании рынка земли

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Рада не будет рассматривать во вторник законопроект о создании рынка земли

Проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" исключен явочным порядком с повестки дня Верховной Рады на вторник, 12 ноября.

"Сейчас на сайте ВР - новая повестка дня на вторник, законов по земле нет. Еще на согласительном (совете лидеров фракций и депутатских групп – ИФ) предложение перенести вопрос внедрения рынка земли с вторника не поддержали Слуги (фракция партии "Слуга народа" – ИФ) и Голос. Но, все-таки откладывается. Это означает одно – голосов у слуг на эти несовершенные законы нет", - написала на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По ее словам, законопроект о создании рынка земли еще несколько часов назад стоял в повестке дня на вторник одним из первых.

По состоянию на 20.00 понедельника в опубликованной на сайте парламента повестке дня на 12 ноября законопроект №2178-10 отсутствует.

Ранее в понедельник, 11 ноября, на заседании согласовательного совета лидеров депутатских фракций и групп глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Юрий Бойко и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь потребовали снять с рассмотрения парламента проект закона №2178-10.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выполнил требования касательно голосования вопроса о снятии с повестки дня данного законодательного акта.

По результатам голосования глав фракций, в котором учитывается количество депутатов-членов, предложение Тимошенко, Бойко и Бондаря было отклонено, и, как следствие, проект закона №2178-10 остался в повестке дня на вторник, 12 ноября.

При этом после голосования Разумков сказал: "Вопрос останется в повестке дня на эту неделю. Но будем исходить из того, как будут рассматриваться вопросы на этой неделе".

Законопроекта №2178-10 также нет среди вопросов, которые после голосования в Раде во вторник, будет поручено доработать для рассмотрения на текущей, 2-й, сессии, или среди тех, которые не будут рекомендованы для рассмотрения.

Вместе с тем, вечером в понедельник, вышедший к журналистам во время заседания парламентской фракции "Слуга народа" замглавы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский сообщил, что законопроект №2178-10 был снят с повестки дня с целью доработки и корректировки.

"Закон о земле завтра рассматриваться не будет. С повестки дня мы его сняли, мы его обсуждаем, раздумываем над правками, которые будут внесены между первым и вторым чтением. Он должен быть откорректирован", - сказал Дубинский.

Как сообщалось, 18 октября парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в пятницу рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Лидер "Батькивщины" Тимошенко заявила, что решение комитета является нелегитимным, так как, по ее словам, комитет провел его тайно, без участия представителей других фракций.

Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала 10 октября в Раде альтернативный правительственному законопроект №2178-10, который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Согласно законопроекту, приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности", – указано в тексте законопроекта.

Кроме того, документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

Теги: #рынок #рада #земли #повестка
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