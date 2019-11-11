США рассчитывают на диалог с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и в Сирии - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.

"У нашей администрации есть основная миссия - противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии - ИФ) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России", - заявил Помпео, выступая в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

При этом он отметил, что необходимо "найти сферы, где мы (США - ИФ) можем сотрудничать с Россией".