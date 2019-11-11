ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в понедельник, 11 ноября, зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 (Черкасская область).

"Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО № 198, Рудыка Сергей Ярославович, 1970 года рождения, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийного, самовыдвижение", - сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, ЦИК признала избранным в округе №198 Сергея Рудыка 5 августа.

12 августа Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе, кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.

При этом в ЦИК отметили, что постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано.

14 августа кандидат от "Слуги народа" по округу №198 Наталья Дьяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Рудыка народным депутатом. 21 августа ЦИК установила результаты выборов в округе №198, признав избранным самовыдвиженца Рудыка. 25 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа".

25 августа Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык.

28 октября ЦИК начала повторный пересчет голосов избирателей 21-го избирательного участка на одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области (центр - г.Смела), выполняя судебное решение.

30 октября ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки обстоятельств нарушения законодательства Украины о выборах в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области (центр - г.Смела).

5 ноября ЦИК окончательно установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в мажоритарном округе №198 (Черкасская область), признав избранным самовыдвиженца Сергея Рудыка.