Политика

16:47 11.11.2019

Более 68,3% украинцев проголосовали бы на референдуме за продление моратория на землю - опрос

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Более 68,3% украинцев проголосовали бы на референдуме за продление моратория на землю - опрос

Более 77% граждан Украины приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологического службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

Согласно обнародованным в понедельник результатам исследования, большинство украинцев считает, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 67,7% респондентов, 20,5% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные не определились с ответом.

Более трех четвертей опрошенных (77,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил ближайшей к дате опроса воскресенье, не приняли бы участие 11,2%, остальные опрошенные не определились с ответом.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%) или 20,1% всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмене моратория. Остальные опрошенные не определились с ответом.

В то же время, отношение городского и сельского населения к введению рынка земли сельскохозяйственного назначения значимо не отличается: проголосовали бы за продление моратория 60,9% городских жителей и 68,9% сельских жителей. Введение рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддержали бы 20,6% городских жителей и 18,9% сельских жителей, остальные опрошенные не определились с ответом.

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #земля #опрос #центр_разумкова
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