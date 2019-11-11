Политика

15:22 11.11.2019

Зеленский должен ответить, давал ли он поручение Ермаку взять на Украину вину за войну на Донбассе - Геращенко

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Зеленский должен ответить, давал ли он поручение Ермаку взять на Украину вину за войну на Донбассе - Геращенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему советнику Андрею Ермаку директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко обнародовала пресс-служба партии.

"На прошлой неделе были обнародованы показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал Конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины - Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганды о гражданской войне в Украине", - подчеркнула Геращенко.

"Общество должно знать позицию президента Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы", - заключила она.

Как сообщалось, временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что, как сказал сопровождающий дипломатов помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, украинская власть сделала всё, что обязалась, чтобы "поехать на встречу с россиянами, и чтобы россияне покинули эту часть страны (Украины – ИФ)". "И это разведение является подготовкой к будущей встрече (в Нормандском формате – ИФ)", - добавил он.

Также Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером 14 сентября прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Теги: #тейлор #геращенко #ермак #евросолидарность
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