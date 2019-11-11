Конкретной даты саммита "нормандской четверки" пока нет, его проведение возможно до конца года – помощник президента РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает возможным проведение саммита в "нормандском формате" до конца года.

"Я думаю, что, конечно, саммит будет проведён, несомненно. Я думаю, что в этом году", - сказал Ушаков на брифинге в понедельник.

Он отметил, что ведётся работа по подготовке саммита.

"Ведутся активные разговоры на этот счёт и между помощниками соответствующими, и между лидерами в ходе телефонных разговоров. Сегодня этот вопрос будет затронут (Путиным - ИФ) с Меркель", - сказал помощник президента.

Комментируя сообщения украинской прессы, что саммит может пройти 24 или 26 ноября, Ушаков заметил, что пока конкретные даты не обсуждаются.

"24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита. Конкретика по датам вообще не обсуждалась, - сказал Ушаков.

"Пока рассматривается возможность проведения саммита сама по себе. Я не знаю, кто называет эти даты, но они на моем уровне не обсуждались", - добавил он.

Ушаков рассказал, что "наблюдаются подвижки" по подготовке. В их числе принятие "формулы Штайнмайера", согласование проекта итогового документа, проведение отвода сил и средств. Ушаков заметил, что все это будет учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита.