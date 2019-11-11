Политика

13:43 11.11.2019

Дата встречи "нормандской четверки" не подтверждена – посол Франции

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Дата встречи "нормандской четверки" не подтверждена – посол Франции

Даты встречи лидеров нормандского формата (Франция, Германия, Украина, Россия) все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

"Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия (для встречи нормандской четверки – ИФ) были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября", - сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Говоря о возможном визите президента Франции в Украину, Понсен отметил, что посольство пока не ведет подготовку такого визита.

"Пока слишком рано говорить об этом. Мы хотим двигаться шаг за шагом. Сейчас все наши усилия направлены на саммит. Президент Макрон был приглашен и хотел бы побывать в Украине, но на данный момент мы не ведем работу над повесткой дня визита или датами", - рассказал дипломат.

Как сообщалось, в конце октября глава МИД Украины Вадим Пристайко высказал надежду на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре текущего года. Он также уточнил, что была предварительная дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки", но не все на нее согласились.

Пристайко рассказал, что было несколько условий для встречи, в частности, "признание "формулы Штайнмайера", как пути решения этого сложного вопроса, а также разведение (сил на Донбассе в определенных участках – ИФ).

Контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского, что было одним из условий проведения саммита "Нормандской четверки".

Теги: #посол #франция #нормандская_четверка
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