Законопроекты об изменениях в закон о рынке электроэнергии нарушают Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

Глава комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") предлагает снять с рассмотрения законопроекты об изменениях в закон о рынке электроэнергии как нарушающие Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"Хочу обратиться с настойчивой просьбой - снять с рассмотрения законопроекты № 2233 и альтернативный. Из-за чего? Эти законопроекты № 2233 и № 2233-2 нарушают наше участие в договоре о создании энергетического общества, нарушают Соглашение об ассоциации, отдельные директивы Европейского Союза", – сказала Климпуш-Цинцадзе на согласительном совете руководителей фракций и группы в понедельник в Киеве.

По её словам, законопроекты, которые вносят изменения в законы о рынке электрической энергии, в ратифицированное Верховной Радой решение необходимо выносить на рассмотрение только после консультаций украинского правительства с Европейской комиссией.

Как сообщает сайт парламента законопроекты №2233 и 2233-2 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии зарегистрированы в ВР 4 и 15 октября.