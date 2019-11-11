Политика

13:04 11.11.2019

"Евросолидарность" требует снять Яременко с должности главы комитета Рады по иностранным делам

1 мин читать
"Евросолидарность" требует снять Яременко с должности главы комитета Рады по иностранным делам

 Во фракции "Европейская солидарность" настаивают на рассмотрении во вторник, 12 ноября, вопроса о снятии Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Мы настаиваем, чтобы во вторник был поставлен вопрос кадровый: об отставке с поста главы комитета по иностранным делам господина Яременко", - заявила сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность Ирина Геращенко на заседании согласительного совета в понедельник.

Как сообщалось, 1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата фракции "Слуга народа "Богдана Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

До этого в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

Теги: #рада #евросолидарность #яременко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 11.11.2019
Законопроекты об изменениях в закон о рынке электроэнергии нарушают Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

Законопроекты об изменениях в закон о рынке электроэнергии нарушают Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

12:10 11.11.2019
Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

12:03 11.11.2019
Вицес-спикер Рады призывает взвешенно отнестись к подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа

Вицес-спикер Рады призывает взвешенно отнестись к подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа

11:21 11.11.2019
Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг - Разумков

Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг - Разумков

14:58 10.11.2019
Фракция "Слуга народа" в понедельник может рассмотреть вопрос санкций к Яременко

Фракция "Слуга народа" в понедельник может рассмотреть вопрос санкций к Яременко

19:54 09.11.2019
В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

19:53 08.11.2019
В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

17:05 08.11.2019
"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

16:54 08.11.2019
Признание ПЦУ Александрийским патриархатом делает украинскую церковь сильнее – Порошенко

Признание ПЦУ Александрийским патриархатом делает украинскую церковь сильнее – Порошенко

19:25 07.11.2019
Зеленский напомнил о принятых законах, "турборежиме" и обозначил проблему новой Рады

Зеленский напомнил о принятых законах, "турборежиме" и обозначил проблему новой Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дата встречи "нормандской четверки" не подтверждена – посол Франции

Тимошенко выступает за снятие с рассмотрения законопроекта о создании рынка земли

Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

Зеленский уволил Геруса и назначил представителем президента в Кабмине Алексея Перевезенцева

Демократы в США опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома по России и Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Песков: даты проведения саммита "нормандской четверки" пока нет, нужно дождаться разведения сил на Донбассе

Дата встречи "нормандской четверки" не подтверждена – посол Франции

Грузия с 27 ноября станет страной-председателем Совета Европы

Тимошенко выступает за снятие с рассмотрения законопроекта о создании рынка земли

Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

Зеленский уволил Геруса и назначил представителем президента в Кабмине Алексея Перевезенцева

Демократы в США опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома по России и Украине

В Сирии остаются около 500 американских военных

Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА