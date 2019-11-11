Политика

12:25 11.11.2019

Тимошенко выступает за снятие с рассмотрения законопроекта о создании рынка земли

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Тимошенко выступает за снятие с рассмотрения законопроекта о создании рынка земли

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласовательного совета потребовала снять с рассмотрения парламента проект закона Украины №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и поставить на голосование внесение в повестку дня вопроса о продлении.

"Мы требуем от имени аграриев и граждан Украины, где 75% граждан не поддерживают продажу земли и 81% против продажи земли иностранцам снять эти законопроекты с рассмотрения, поставить сейчас этот вопрос на публичное голосование и проголосовать мораторий на продажу земли на 1 год. Я прошу поставить это вопрос на голосование сейчас. Для этого и собирается согласовательный совет, чтобы мы тут принимали решения, а не люди, которые под стенами парламента и офиса президента", - заявила Тимошенко.

Она также упомянула об акциях протестов в 13 областях, организованных Всеукраинским аграрным советом, вследствие которых автомобильные дороги были блокированы противниками создания рынка сельскохозяйственных земель.

С аналогичными требованиями также выступили сопредседатель фракции "Оппозиционнная платформа "За жизнь" Юрий Бойко и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь. Ирина Геращенко из фракции "Европейская солидарность" заявила, что ее фракция поддерживать законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначении" не будет.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выполнил требования касательно вопроса о снятии с повестки дня данного законодательного акта, предложение по мораторию на продажу земли на голосование не выносилось, так как профильный аграрный комитет не рекомендовал его к рассмотрению.

По результатам голосования глав фракций, в котором учитывается количество депутатов-членов, предложение Тимошенко, Бойко и Бондаря было отклонено, а значит, проект закона №2178-10 остается в повестке дня. Его рассмотрение планируется во вторник, 12 ноября.

Теги: #земля #тимошенко #батькивщина #мораторий
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