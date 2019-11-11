Политика

12:10 11.11.2019

Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

2 мин читать
Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

Премьер-министр Алексей Гончарук лично посетил заседание согласовательного совещания в Верховной Раде для продвижения приоритетных законопроектов и их принятия до конца 2019 года.

"У нас остались три полноценных рабочих сессионных недели, когда Верховная Рада может принимать законы. Поэтому я принял решение, что сегодня важно подчеркнуть приоритеты", –сказал Гончарук в ходе совещания в парламенте в понедельник.

Он указал, что прежде всего речь идет о пакете законопроектов об урегулировании земельных отношений. Помимо законопроекта об отмене моратория на продажу земли, премьер-министр отметил еще четыре важных законопроекта в этой сфере: о дерегуляции в земельных отношениях (законопроект №2194), о системе прозрачных электронных аукционов прав на землю (№2195), законопроект об усовершенствовании процедуры по противодействию рейдерства (№0858), а также о национальной системе геопространственных данных (№2370).

Помимо этого, Гончарук ожидает скорейшего рассмотрения законопроекта №2260 о перезагрузке власти, №2280 о планировании использования земель, №2398 об оборонных закупках и №2249 с поправками в законопроект "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке газа.

В числе приоритетов премьер назвал также законопроекты №1209 и №1210 с изменениями в Налоговый кодекс и другие законопроекты, в том числе относительно имплементации плана BEPS и трансфертного ценообразования, которые ранее вызвали активные дискуссии в бизнес-кругах. Указанные законопроекты внесены в порядок дня парламента на этой неделе, уточнил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы попробуем на этой неделе усовершенствовать работу наших министерств с комитетами, чтобы на заседании каждого комитета присутствовал заместитель министра", – добавил Гончарук.

Теги: #гончарук #рада #законопроекты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:03 11.11.2019
Вицес-спикер Рады призывает взвешенно отнестись к подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа

Вицес-спикер Рады призывает взвешенно отнестись к подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа

11:21 11.11.2019
Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг - Разумков

Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг - Разумков

10:17 09.11.2019
Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

10:17 09.11.2019
Центрэнерго в топ-приоритете правительства в плане "большой" приватизации

Центрэнерго в топ-приоритете правительства в плане "большой" приватизации

19:53 08.11.2019
В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

17:05 08.11.2019
"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

15:15 08.11.2019
Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

10:53 08.11.2019
Гончарук поставил новому главе Госгеонедр задачу в течение 2 месяцев навести порядок в ведомстве

Гончарук поставил новому главе Госгеонедр задачу в течение 2 месяцев навести порядок в ведомстве

00:06 08.11.2019
Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

19:25 07.11.2019
Зеленский напомнил о принятых законах, "турборежиме" и обозначил проблему новой Рады

Зеленский напомнил о принятых законах, "турборежиме" и обозначил проблему новой Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко выступает за снятие с рассмотрения законопроекта о создании рынка земли

Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

Зеленский уволил Геруса и назначил представителем президента в Кабмине Алексея Перевезенцева

Демократы в США опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома по России и Украине

Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко выступает за снятие с рассмотрения законопроекта о создании рынка земли

Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

Зеленский уволил Геруса и назначил представителем президента в Кабмине Алексея Перевезенцева

Демократы в США опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома по России и Украине

В Сирии остаются около 500 американских военных

Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября

Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов – посол Дещица

Корниенко от новых членах "Слуги народа": Дискуссия это хорошо, но и основания для исключения четко прописаны в уставе

Вице-спикер Рады Кондратюк благодарит вице-маршалку Сейма Польши Госевской за поддержку в деле Мазура

Кандидатура Корниенко на пост главы партии не согласовывалась со всеми депутатами от "Слуги народа" - Поляков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА