Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

Премьер-министр Алексей Гончарук лично посетил заседание согласовательного совещания в Верховной Раде для продвижения приоритетных законопроектов и их принятия до конца 2019 года.

"У нас остались три полноценных рабочих сессионных недели, когда Верховная Рада может принимать законы. Поэтому я принял решение, что сегодня важно подчеркнуть приоритеты", –сказал Гончарук в ходе совещания в парламенте в понедельник.

Он указал, что прежде всего речь идет о пакете законопроектов об урегулировании земельных отношений. Помимо законопроекта об отмене моратория на продажу земли, премьер-министр отметил еще четыре важных законопроекта в этой сфере: о дерегуляции в земельных отношениях (законопроект №2194), о системе прозрачных электронных аукционов прав на землю (№2195), законопроект об усовершенствовании процедуры по противодействию рейдерства (№0858), а также о национальной системе геопространственных данных (№2370).

Помимо этого, Гончарук ожидает скорейшего рассмотрения законопроекта №2260 о перезагрузке власти, №2280 о планировании использования земель, №2398 об оборонных закупках и №2249 с поправками в законопроект "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке газа.

В числе приоритетов премьер назвал также законопроекты №1209 и №1210 с изменениями в Налоговый кодекс и другие законопроекты, в том числе относительно имплементации плана BEPS и трансфертного ценообразования, которые ранее вызвали активные дискуссии в бизнес-кругах. Указанные законопроекты внесены в порядок дня парламента на этой неделе, уточнил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы попробуем на этой неделе усовершенствовать работу наших министерств с комитетами, чтобы на заседании каждого комитета присутствовал заместитель министра", – добавил Гончарук.