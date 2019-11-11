Политика

10:06 11.11.2019

Зеленский уволил Геруса и назначил представителем президента в Кабмине Алексея Перевезенцева

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Зеленский уволил Геруса и назначил представителем президента в Кабмине Алексея Перевезенцева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса.

Соответствующий указ №838/2019 был подписан Зеленским и обнародован на сайте президента.

Также Зеленский подписал указ №839/2019, которым назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - указывается в тексте документа.

Ранее Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, до этого - директором юридического департамента в том же министерстве. Параллельно 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Теги: #увольнение #зеленский #кадры #герус #кабмин
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