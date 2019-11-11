Политика

10:04 11.11.2019

Демократы в США опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома по России и Украине

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Демократы в США опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома по России и Украине

Конгрессмены-демократы опубликовали стенограммы показаний ведущего эксперта по Украине Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл, данные в рамках процедуры импичмента президента, сообщил в пятницу комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Виндман был одним из тех, кто слышал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого демократы и начали процедуру импичмента. Хилл, специалист не только по России, но и по Украине, покинула пост в Совете национальной безопасности при Трампе этим летом.

Виндман в своих показаниях заявил, что слова Трампа о расследовании в отношении сына своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена были "требованием".

"Подполковник Виндман сообщил комитетам, что "требование" президента Трампа о необходимости объявить политически мотивированное расследование в отношении гражданина США со стороны иностранного государства (. . .) заставило его беспокоиться о том, что это действие может "подорвать национальную безопасность США", - говорится в заявлении председателей комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.

Хилл, в свою очередь, рассказала, что она, как и другие высокопоставленные чиновники, была обеспокоена попытками властей США убедить Украину начать расследование.

"Доктор Фиона Хилл, уважаемый эксперт по России и Украине, (. . .) рассказала, что высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, делились с ней озабоченностью попытками, предпринятыми до звонка 25 июля, убедить Украину провести эти политически мотивированные расследования", - заявили главы комитетов.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из Палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Они выступали за закрытыми дверями, на этой неделе комитеты, участвующие в процедуре импичмента, начали публиковать их показания. В настоящее время опубликованы показания восьми человек.

Теги: #сша #стенограмма #трамп_критика #импичмент #конгрессмены
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