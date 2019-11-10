В Сирии остаются около 500 американских военных

В Сирии в настоящий момент остается меньше тысячи солдат армии США, сообщил в воскресенье американской телекомпании ABC начальник объединенного комитета начальников штабов армии CША генерал Марк Мили.

По его словам, после того, как президент США Дональд Трамп распорядился вывести американские войска из Сирии, там остается "меньше тысячи, примерно 500-600 американских военнослужащих".

Мили отметил, что большинство из них находятся на северо-востоке страны.