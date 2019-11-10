Политика

16:01 10.11.2019

Корниенко от новых членах "Слуги народа": Дискуссия это хорошо, но и основания для исключения четко прописаны в уставе

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Корниенко от новых членах "Слуги народа": Дискуссия это хорошо, но и основания для исключения четко прописаны в уставе

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не считает, что принятие в ряды партии новых членов ухудшит атмосферу в партии, и отметил, что в уставе четко прописаны основания для прекращения членства.

"Это же хорошо: дискуссия, демократия, движемся к увеличению количества разных мнений о будущем партии", - сказал Корниенко на брифинге после съезда партии в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, не ухудшат ли новые члены партии атмосферу внутри неё.

Говоря о том, не было ли каких-то замечаний по определённым кандидатурам, политик отметил: "У нас же очень просто. Дальше местная организация разберётся, соответствует ли человек критериям или нет. Если не соответствует, у нас и в нынешнем уставе, и в следующем, в соответствии с законодательством о политических партиях, мы должны очень четко выписать процедуру прекращения членства, на каких основаниях".

Он указал, что в уставе "Слуги народа" прописано основание для прекращения членства в партии "недостойное поведение".

"Наше дело принимать, а дело местных организаций потом воспитывать членов, вести с ними переговоры, воспитательные переговоры. Думаю, что у нас это ещё впереди", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье в Киеве официально объявили о вступлении в партию 27 новых членов, среди них глава одноименной фракции Верховной Рады Давид Арахамия, члены фракции Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Евгений Кравчук, Николай Тищенко.

Корниенко, в частности, анонсировал, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде пополнится еще тридцатью членами одноименной партии вдобавок к уже состоявшим 40, "и так постепенно будем подтягивать", в то же время отметив, что не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии, "и это тоже нормальная позиция". Парламентская фракция "Слуга народа" насчитывает 252 народных депутата.

Теги: #корниенко #слуга_народа
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