Вице-спикер Рады Кондратюк благодарит вице-маршалку Сейма Польши Госевской за поддержку в деле Мазура

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поблагодарила вице-маршалка Сейма Польши Малгожату Госевскую (Małgorzata Maria Gosiewska) за внимание к делу о задержании украинского добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура.

"Разрешите высказать Вам свою искреннюю благодарность за внимательное отношение к судьбе гражданина Украины Игоря Мазура, задержанного 9 ноября с.г. на польской границе. Вы были одним из первых официальных лиц Польши, выступивших с важной информацией", - говорится в официальном письме Кондратюк от 10 ноября на имя Госевской, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Вице-спикер Рады отмечает, что выступление Госевской "вернуло в Украину спокойствие и уверенность, что польская власть честно и непредвзято отнесется к вопросу возвращения нашего гражданина в Украину".

"Искренне надеемся, что именно таким будет и решение польского суда, который не поддастся на манипуляции и провокации со стороны Российской Федерации", - добавила Контратюк в своем письме.

Отдельным письмом вице-спикер обратилась к вице-спикеру Сейма Польши Рышарду Терлецкому и польской власти с просьбой внимательно отнестись к делу о задержании Мазура.

Как сообщалось, в субботу в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.

В Киеве под польским консульством проходит акция против задержания Мазура, известного под позывным "Тополь"

Вице-спикер польского Сейма Госевская заявила, что Польша не станет передавать Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что заседание суда по избранию Мазуру меры пресечения состоится в Польше в воскресенье, 10 ноября. Официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что на заседании суда будут присутствовать адвокат, консул и переводчик, а украинская сторона уже выработала стратегию защиты. По словам дипломата, заседание суда в Люблине начнётся уже в 16:00 по местному времени.