Политика

14:58 10.11.2019

Фракция "Слуга народа" в понедельник может рассмотреть вопрос санкций к Яременко

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Фракция "Слуга народа" в понедельник может рассмотреть вопрос санкций к Яременко

Глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что в понедельник депутаты могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на своего коллегу, главу парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко, который стал фигурантом скандала.

"Я думаю, что завтра на фракции будут рассматривать повестку дня на неделю и, возможно, ситуации с Богданом Яременко", - заявил Корниенко журналистам в воскресенье в Киеве.

Он добавил, что относительно других депутатов «Слуги народа», поступки которых также вызвали негодование в обществе, в частности появление парламентария-мажоритарщика из Запорожья Евгения Шевченко в эфире российского телевидения, решение фракцией пока не принималось.

Как сообщалось, ранее в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики. Яременко заявил, что написал заявление о сложении полномочий главы комитета, но передаст его председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, если решение об его отставке примет фракция "Слуга народа".

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что фракция обсудит ситуацию вокруг главы Яременко на следующей неделе.

Теги: #корниенко #слуга_народа #яременко
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