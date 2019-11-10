Съезд партии "Слуга народа" избрал Корниенко главой политической силы

Съезд партии "Слуга народа" избрал главой политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александра Корниенко.

Соответствующее решение поддержали делегаты съезда партии, который проходит в воскресенье в Киеве.

Ранее на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа", которой руководил с мая текущего года. После избрания спикером парламента он неоднократно заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия называл Корниенко "безальтернативным кандидатом" на должность главы партии.