Разумков: Для успеха на местных выборах "Слуге народа" необходимо создать широкую партийную структуру

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что для повторения на местных выборах партией "Слугой народа" результата парламентских выборов и успеха Владимира Зеленского на выборах президента ей необходимо создать широкую партийную структуру.

"Следующее, где нам надо будет сделать так, чтобы сказать, что такого раньше (в Украине - ИФ) не было, это повторить результат президентских и парламентских выборов на местных выборах. Для этого нужно создать структуру", - сказал Разумков на съезде партии в воскресенье в Киеве.

Он указал, что у партии всегда было мало времени и ресурсов, и команда увеличивалась, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, не хватало людей для решения задач, которые стояли.

"Нам необходимо, что будет задачей для нового руководства партии, создать широкую партийную структуру, которая будет иметь представительство на областном уровне, региональные команды в каждом районе, сможет обеспечить коммуникацию с людьми", - считает Разумков.