Арахамия не видит причин ротации Кабмина

Лидер фракции "Слуга народа" в Верхоной Раде Давид Арахамия не видит причин изменения личного состава Кабинета министров Украины в ближайшее время.

"Ротации Кабмина, я думаю, не должно быть. Мы предоставили (Кабмину - ИФ), кажется, один год, иммунитет фактически. Все что может быть - если кто-то будет неудовлетворительно работать, то (будет - ИФ) ротация каких-то министров конкретно. Сейчас сигналов каких-то мощных, что надо кого-то менять, я не слышал", - сказал Арахамия журналистам в воскресенье перед съездом партии "Слуга народа" в Киеве.

Отвечая на вопрос, собирается ли он покидать пост главы фракции, он сказал: "До нового года точно нет планов". "У меня просто есть красные линии - это рынок земли и получение транша МВФ", - добавил Арахамия.