Политика

12:56 10.11.2019

Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа" на съезде партии

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Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа" на съезде партии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа".

Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье.

Как сообщалось, Разумков, который был советником главы государства Владимира Зеленского по политическим вопросам и спикером его избирательного штаба, возглавил партию "Слуга народа" в мае 2019 года. До него партию возглавлял Иван Баканов, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым замглавы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью центрального управления СБУ.

29 августа Разумков был избран председателем Верховной Рады IX созыва, после чего неоднократно заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

Теги: #разумков #кадри #слуга_народа
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