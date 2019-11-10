Во фракции "Слуга народа" будет 70 членов одноименной партии – Корниенко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде пополнится еще тридцатью членами одноименной партии, заявляет первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"У нас (во фракции - ИФ) в сумме не больше сорока членов партии было. Сейчас мы еще тридцать примем - уже будет 70, и так постепенно будем подтягивать", - сказал Корниенко журналистам в воскресенье в Киеве.

Он также отметил, что не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии. "И это тоже нормальная позиция", - считает Корниенко.

Как сообщалось, в воскресенье состоится съезд партии "Слуга народа", на котором, как ожидается, главой партии изберут Корниенко, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прекратит полномочия лидера политической силы.

Парламентская фракция "Слуга народа" насчитывает 252 народных депутата.