Лидеры основных партий Испании проголосовали на досрочных выборах

Представители основных политических партий Испании проголосовали на досрочных всеобщих выборах в первые часы работы избирательных участков, информирует в воскресенье испанская пресса.

И.о. премьер-министра социалист Педро Санчес призвал всех испанцев исполнить свой долг и принять участие в выборах. "Мы должны использовать наше право на голосование. Сегодняшнее голосование определит, какой будет Испания завтра", - сказал он журналистам на избирательном участке, воздержавшись от комментариев относительно возможных альянсов с другими партиями по итогам выборов.

Лидер левого объединения "Подемос" Пабло Иглесиас заявил, что его партия готова протянуть руку социалистам: "Мы намерены протянуть руку социалистам. Мы полагаем, что энергия "Подемос" и опыт социалистов смогут вывести нашу страну на эталонный уровень в сфере социальной политики". Иглесиас также отметил высокую явку избирателей на нынешних выборах.

К участию в выборах призвал избирателей и лидер консервативной Народной партии Пабло Касадо. "Я хочу обратиться к испанцам и отметить важность участия в выборах. Мы должны попытаться обеспечить гарантии политической стабильности", - сказал он журналистам на избирательном участке.

Во вторых за нынешний год внеочередных выборах в Испании смогут принять участие 37 млн подданных страны. По всей Испании открыты почти 60 тыс. избирательных участков.

Предыдущие внеочередные выборы прошли в апреле, когда социалисты Санчеса одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов вел коалиционные переговоры, которые так и не завершились удачей.

В июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".

Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и были объявлены внеочередные выборы.