На съезде "Слуги народа" ожидается избрание нового лидера партии Корниенко, заявляет Арахамия

Съезд партии "Слуга народа" в воскресенье изберет нового лидера партии Александра Корниенко, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас нет там (на съезде – ИФ) никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", - сказал Арахамия журналистам в воскресенье в Киеве перед началом съезда.

Он также сообщил, что прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд партии "Слуга народа" не ожидается.

На данный момент партию "Слуга народа" возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее не раз заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.