Дело Мазура: Минветеранов призвало Интерпол не становиться инструментом Кремля, применяемый им против украинцев

Задержание Игоря Мазура демонстрирует притеснения со стороны России в отношении украинских патриотов, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам ветеранов.

"В Министерстве готовы предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной в ситуации с Игорем Мазуром "Тополей", которого задержали при пересечении Польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин и предоставить всю необходимую поддержку его семье", - сказано в заявлении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что таким образом проводится системная работа по утеснению патриотов и что это одна из разновидностей гибридной агрессии Росии.

Минветеранов также призвало международную организацию Интерпол не становиться тем инструментом, который Кремль пытается применять против украинских военнослужащих.

"Страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и международной правоохранительной практикой. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне!", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в министерстве готовы оказать поддержку правозащитникам, которые будут заниматься этим делом.