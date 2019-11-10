Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

Заседание суда по избранию меры пресечения украинцу Игорю Мазуру состоится в Польше в воскресенье, 10 ноября, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Завтра, 10 ноября, в 11.00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", - написала Денисова в своем Telegram-канале.

В то же время посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что в судебном заседании по избранию меры пресечения Мазуру примет участие генконсул Украины в Люблине.

"Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи", - написал Дещица на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в субботу в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь".

Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.

В Киеве под польским консульством проходит акция против задержания добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, известного под позывным "Тополь"

Вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская (Małgorzata Maria Gosiewsk) заявила, что Польша не станет передавать Игоря Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.