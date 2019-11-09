Политика

17:19 09.11.2019

ОПЗЖ заподозрила в предложении "Голоса" разорвать Минские соглашения национальную измену

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ОПЗЖ заподозрила в предложении "Голоса" разорвать Минские соглашения национальную измену

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась к правоохранителям с требованием изучить заявление партии "Голос" о выходе из Минских соглашений.

Как сообщает пресс-служба ОПЗЖ, заявление "Голоса" может "содержать признаки национальной измены".

"Оппозиционная платформа – за жизнь" требует от СБУ, ГПУ и других правоохранительных органов провести тщательное изучение заявлений партии "Голос", как содержащие признаки национальной измены, сепаратизма и посягательства на территориальную целостность Украины", - указывается в заявлении партии.

"Мы призываем руководство украинского государства твердо следовать по пути мирного урегулирования, несмотря на судорожные попытки политических радикалов и маргиналов всех мастей этому помешать", - подчеркнули в партии.

Как сообщалось, 8 ноября партия "Голос" обнародовала заявление, в котором предложила в одностороннем порядке разорвать Минские соглашения и составить новый план урегулирования конфликта на Донбассе, построенный с учетом государственных интересов Украины.

Теги: #опзж #голос
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