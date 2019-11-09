Политика

14:24 09.11.2019

Признание МС ООН своей юрисдикции в иске Украины против России - важный шаг к защите суверенитета Украины и привлечения к ответственности РФ – посольство США в Киеве

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Признание МС ООН своей юрисдикции в иске Украины против России - важный шаг к защите суверенитета Украины и привлечения к ответственности РФ – посольство США в Киеве

Посольство США в Украине поздравило Украинское государство с решением Международного суда ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мы поздравляем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украины против России. Это важный шаг к защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины и привлечения России к ответственности за свои действия", - заявила пресс-служба посольства в Facebook.

Как сообщалось, Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.

Теги: #рф #оон #сша
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