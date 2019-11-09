Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка: "Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка.

"Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем", - написал президент на своей странице в Facebook в субботу.

"Украинский язык - невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан! С Днем украинской письменности и языка!", - поздравил он.

День украинской письменности и языка отмечается в Украине ежегодно с 1997 года. С 2000 года в этот день проводится всеукраинский диктант по украинскому языку для всех желающих.