Политика

20:08 08.11.2019

Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

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Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

Власти США могут упразднить должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, пишет в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Ожидается, что обязанности Волкера распределят между другими сотрудниками Госдепа, которые занимаются темами, связанными с Украиной.

Источники издания сообщают, что решение о возможном упразднении должности в значительной мере связано с тем, что администрации США будет сложно найти замену Волкеру на фоне того, как сложно стало работать по направлению Украины.

В последнее время чиновников, занимающихся Украиной, вызывают в Конгресс, на них давят адвокаты Госдепа, а их карьеры страдают от этого или же вовсе рушатся, отмечает Foreign Policy. Работа спецпредставителя не оплачивается, сообщает журнал.

"Никто в здравом уме не захочет занять это место. Очевидно, что к тебе будут обращены внимательные взгляды всего мира. А в Госдепартаменте сидит руководство, демонстрирующее свое нежелание заступаться за своих сотрудников даже простейшими способами", - заявил журналу неназванный бывший американский чиновник.

Волкер ушел в отставку 27 сентября, он стал первым высокопоставленным американским чиновником, покинувшим свой пост после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Он занял пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из Палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Волкер давал показания, в которых сообщил, что адвокат Трампа Руди Джулиани настаивал на том, чтобы Украина начала расследование, связанное с вероятным вмешательством в президентские выборы в США, а также с компанией Burisma, в которой прежде работал Хантер Байден. В то же время, Волкер подчеркнул, что тогда он не счел, что расследование в отношении Burisma было призывом провести расследование в отношении семьи Байденов.

Теги: #упразднение #сша #украина #спецпредставитель
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