Политика

19:53 08.11.2019

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

1 мин читать
В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

В Верховной Раде Украины зарегистрировано два проекта нового Трудового кодекса – депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и парламентариев из фракции "Батькивщина".

Карточки проектов под номерами 2410 и 2410-1 появились на сайте парламента.

Инициаторами основного проекта стали народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская, Сергей Ларин, Виталий Борт, Александр Качный, Юрий Солод и Владимир Кальцев.

Авторами альтернативного законопроекта стали представители ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Иванченко, Михаил Цимбалюк и внефракционный Сергей Шахов.

Тексты проектов пока что не обнародованы.

Теги: #законопроект #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:05 08.11.2019
"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

19:25 07.11.2019
Зеленский напомнил о принятых законах, "турборежиме" и обозначил проблему новой Рады

Зеленский напомнил о принятых законах, "турборежиме" и обозначил проблему новой Рады

19:16 07.11.2019
Зеленский о работе Рады: некоторые партии могут не ходить на работу, потому что не хотят голосовать, но не все

Зеленский о работе Рады: некоторые партии могут не ходить на работу, потому что не хотят голосовать, но не все

18:06 06.11.2019
В проекте рекомендаций слушаний Рады содержится призыв к Зеленскому ужесточить ответственность за препятствование деятельности СМИ

В проекте рекомендаций слушаний Рады содержится призыв к Зеленскому ужесточить ответственность за препятствование деятельности СМИ

14:00 06.11.2019
Комитет Рады по энергетике намерен пригласить ДТЭК для обсуждения ситуации на энергорынке

Комитет Рады по энергетике намерен пригласить ДТЭК для обсуждения ситуации на энергорынке

14:03 05.11.2019
Законопроект об обязательном оформлении прав на земучастки под недвижимостью обеспечит поступления в местные бюджеты – Шуляк

Законопроект об обязательном оформлении прав на земучастки под недвижимостью обеспечит поступления в местные бюджеты – Шуляк

20:27 04.11.2019
Выплата помощи при рождении детей сохранится в прежнем виде и не будет зависеть от размера доходов, заявляет министр соцполитики

Выплата помощи при рождении детей сохранится в прежнем виде и не будет зависеть от размера доходов, заявляет министр соцполитики

19:09 04.11.2019
Депутаты предлагают ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными

Депутаты предлагают ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными

19:05 04.11.2019
Депутаты предлагают усилить ответственность руководителей и акционеров финорганизаций

Депутаты предлагают усилить ответственность руководителей и акционеров финорганизаций

18:15 04.11.2019
Законопроект о прекращении деятельности ФЛП без штрафов за неуплату ЕСВ направлен на решение проблемы недоимки в бюджете - юрист

Законопроект о прекращении деятельности ФЛП без штрафов за неуплату ЕСВ направлен на решение проблемы недоимки в бюджете - юрист

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

В "Голосе" заявляют, что Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах

Посол ЕС удовлетворен динамикой Украины в улучшении бизнес-климата

Константин Елисеев подал заявление об увольнении из МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Брюсселе прошли экспертные консультации по газу ЕС-Украина-РФ

Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

Издание The New York Times исправило карту Украины без Крыма

Признание МС ООН своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ является мировым прецедентом, отмечает Климкин

Трамп заявил, что рассматривает возможность посетить Парад Победы в Москве в 2020 году

Признание ПЦУ Александрийским патриархатом делает украинскую церковь сильнее – Порошенко

В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

Зеленский ликвидировал созданную в 2015 году комиссию по ОПК и отменил назначение ее главой арестованного судом Бровченко, поручил создать новую

В "Голосе" заявляют, что Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА