Политика

18:50 08.11.2019

Признание МС ООН своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ является мировым прецедентом, отмечает Климкин

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Признание МС ООН своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ является мировым прецедентом, отмечает Климкин

 Решение Международного суда ООН относительно наличия собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации будет дорого стоить России, уверен экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"То, что РФ делала и делает на Донбассе, будет предметом рассмотрения Международного суда ООН. Сегодняшнее решение будет сверхдорого стоить России во всех отношениях. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться", - написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он также добавил, что международно-правовые решения не приходят сразу.

"Но международные законы - это тоже настоящая сила", - резюмировал Климкин.

Теги: #климкин #суд #оон
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