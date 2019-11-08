Признание МС ООН своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ является мировым прецедентом, отмечает Климкин

Решение Международного суда ООН относительно наличия собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации будет дорого стоить России, уверен экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"То, что РФ делала и делает на Донбассе, будет предметом рассмотрения Международного суда ООН. Сегодняшнее решение будет сверхдорого стоить России во всех отношениях. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться", - написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он также добавил, что международно-правовые решения не приходят сразу.

"Но международные законы - это тоже настоящая сила", - резюмировал Климкин.