Политика

18:23 08.11.2019

Трамп заявил, что рассматривает возможность посетить Парад Победы в Москве в 2020 году

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Трамп заявил, что рассматривает возможность посетить Парад Победы в Москве в 2020 году

Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в следующем году.

"Трамп заявил журналистам этим утром, что он рассматривает возможность поездки в Москву в мае (на Парад Победы - ИФ)", - сообщает американский телеканал CNN.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пока не получала ответа на приглашение Трампа на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.

Вместе с тем он отметил, что в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение".

"Но конкретного ответа мы еще не получали", - сказал Ушаков.

Теги: #трамп #путин #визит
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