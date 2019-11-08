Политика

16:54 08.11.2019

Признание ПЦУ Александрийским патриархатом делает украинскую церковь сильнее – Порошенко

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Признание ПЦУ Александрийским патриархатом делает украинскую церковь сильнее – Порошенко

Признание Православной церкви Украины Александрийским патриархатом, который является одним из древнейших в мире, продолжает процесс становления независимой украинской церкви и делает ее сильнее, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Ход истории - не остановить! Вскоре после решения Элладской церкви Православную церковь Украины признал Александрийский патриархат. Это - один из древнейших патриархатов, второй после Вселенского. Мы благодарим Александрийскую Церковь, Константинопольскую церковь, Элладскую церковь и всем, кто сделал и делает возможным уверенное становление украинской церкви", - отметил Порошенко в своем видеообращении.

"Независимая Православная церковь Украины делается сильнее и крепче. Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесса ее признания всем мировым православием после того, как в начале этого года Его святейшество патриарх Варфоломей дал нам Томос. Продолжение следует", - убежден политик.

Теги: #порошенко #евросолидарность #пцу
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