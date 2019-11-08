Зеленский ликвидировал созданную в 2015 году комиссию по ОПК и отменил назначение ее главой арестованного судом Бровченко, поручил создать новую

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал Межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которая была создана решением Совета нацбезопасности и обороны, введенным в действие соответствующим указом президента в мае 2015 года.

Соответствующий указ о введении в действие решения СНБО от 2 ноября 2019 года Зеленский подписал в пятницу, сообщается на официальном сайте главы государства.

В этом решении также предписано Кабинету министров Украины в двухнедельный срок в установленном порядке решить вопрос создания межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Данным указом от 8 ноября Зеленский также отменил указы предыдущего президента Петра Порошенко от 12 июня 2015 года и от 1 марта 2018 года о межведомственной комиссии по вопросам ОПК.

Первый указ предполагал, что главу комиссии назначает президент по представлению секретаря СНБО, а его заместителем является замминистра обороны Украины, отвечающий за вопросы военно-технической политики.

Вторым указом главой комиссии был назначен в марте 2018 года тогдашний заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко вместо экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Как сообщалось, 23 октября Шевченковский районный суд Киева рассмотрел арестовал на два месяца с правом внесения залога в 3,4 млн грн бывшего замминистра экономического развития и торговли Бровченко, подозреваемого в совершении госизмены.

Бровченко был задержан в аэропорту "Борисполь" 22 октября сотрудниками контрразведки СБУ. Его подозревают в государственной измене и нанесении масштабного ущерба обороноспособности Украины (ч.2 ст.28 ч.1 ст. 111 КК Украины). Бровченко занимал должность замминистра экономического развития и торговли с июля 2016 года по сентябрь 2019 года.