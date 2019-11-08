Политика

15:42 08.11.2019

В "Голосе" заявляют, что Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах

2 мин читать
В "Голосе" заявляют, что Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах

Партия "Голос" выступает за выход Украины из Минских соглашений, чтобы собрать силы и спланировать мир на своих условиях, говорится в заявлении партии, обнародованном в пятницу.

"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию к усилению собственных позиций. Мы боремся на два фронта - с Россией на внешнем фронте, с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов - на внутреннем. Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно", - говорится в заявлении партии.

В партии подчеркивают, что Россия сегодня не готова к конструктивному разговору и продолжает политику, начатую в 2014 году.

"Именно поэтому время признать реальность и выйти из Минских соглашений. При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах. Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей, которые стали заложниками агрессора. Вернуть в том числе ментально", - сказано в заявлении.

В то же время в "Голосе" отметили, что война с Россией не имеет ни военного, ни дипломатического решения сегодня. "Но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра. (...) А по санкциям - не надо рассказывать нам об их потере. Именно выполнение Минских соглашений ведет к снятию. Мы потеряем и санкции, и суверенитет", - указывается в тексте.

В политической силе также добавили, что какой бы путь не был выбран для возвращения своих территорий и людей, "Украина должна накачать также и экономические мышцы", поскольку впереди очень много тяжелой работы по восстановлению.

"Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - подытожили в партии.

Теги: #минские_соглашения #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 05.11.2019
В партии "Голос" назвали представленный правительством проект бюджета-2020 "бюджетом проедания"

В партии "Голос" назвали представленный правительством проект бюджета-2020 "бюджетом проедания"

18:35 04.11.2019
Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

11:32 30.10.2019
В "Голосе" считают ошибкой разведение войск в Золотом - Вакарчук

В "Голосе" считают ошибкой разведение войск в Золотом - Вакарчук

16:40 29.10.2019
"Голос" инициировал создание спецкомиссии для возвращения оккупированных территорий

"Голос" инициировал создание спецкомиссии для возвращения оккупированных территорий

13:43 29.10.2019
"Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за возможной вспышки дифтерии

"Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за возможной вспышки дифтерии

18:59 24.10.2019
Пора прекратить фарс с полиграфом и дать возможность работать правоохранителям, считают в партии "Голос"

Пора прекратить фарс с полиграфом и дать возможность работать правоохранителям, считают в партии "Голос"

19:50 22.10.2019
В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

11:14 18.10.2019
Украина приняла все законодательные акты по амнистии согласно Минским договоренностям - замглавы МИД

Украина приняла все законодательные акты по амнистии согласно Минским договоренностям - замглавы МИД

19:02 15.10.2019
Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

14:17 10.10.2019
Нидерланды не позволят снять санкции с России без имплементации Минских соглашений – глава МИД

Нидерланды не позволят снять санкции с России без имплементации Минских соглашений – глава МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

Посол ЕС удовлетворен динамикой Украины в улучшении бизнес-климата

Константин Елисеев подал заявление об увольнении из МИД

Зеленский: никакой "серой зоны" на участках разведения нет, там безопасно и находятся наши люди

Зеленский о Кабмине: если кто-то не справится, то в конце года с теми будем прощаться

ПОСЛЕДНЕЕ

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

Признание ПЦУ Александрийским патриархатом делает украинскую церковь сильнее – Порошенко

В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

Зеленский ликвидировал созданную в 2015 году комиссию по ОПК и отменил назначение ее главой арестованного судом Бровченко, поручил создать новую

Разумков просит председателя немецкого Бундестага Шойбле учесть интересы Украины в вопросе "Северного потока-2"

Посол ЕС удовлетворен динамикой Украины в улучшении бизнес-климата

Константин Елисеев подал заявление об увольнении из МИД

Пристайко обсудил с митрополитом Епифанием нарушение прав верующих в ОРДЛО и Крыму

Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА