В "Голосе" заявляют, что Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах

Партия "Голос" выступает за выход Украины из Минских соглашений, чтобы собрать силы и спланировать мир на своих условиях, говорится в заявлении партии, обнародованном в пятницу.

"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию к усилению собственных позиций. Мы боремся на два фронта - с Россией на внешнем фронте, с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов - на внутреннем. Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно", - говорится в заявлении партии.

В партии подчеркивают, что Россия сегодня не готова к конструктивному разговору и продолжает политику, начатую в 2014 году.

"Именно поэтому время признать реальность и выйти из Минских соглашений. При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах. Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей, которые стали заложниками агрессора. Вернуть в том числе ментально", - сказано в заявлении.

В то же время в "Голосе" отметили, что война с Россией не имеет ни военного, ни дипломатического решения сегодня. "Но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра. (...) А по санкциям - не надо рассказывать нам об их потере. Именно выполнение Минских соглашений ведет к снятию. Мы потеряем и санкции, и суверенитет", - указывается в тексте.

В политической силе также добавили, что какой бы путь не был выбран для возвращения своих территорий и людей, "Украина должна накачать также и экономические мышцы", поскольку впереди очень много тяжелой работы по восстановлению.

"Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - подытожили в партии.