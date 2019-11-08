Политика

14:01 08.11.2019

Посол ЕС удовлетворен динамикой Украины в улучшении бизнес-климата

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Посол ЕС удовлетворен динамикой Украины в улучшении бизнес-климата

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас (Matti Maasikas) удовлетворен динамикой улучшения бизнес-климата в стране.

"Новое правительство, новый президент взяли на себя обязательство улучшать бизнес-климат. Есть значительные успехи в законодательном процессе, который происходит в парламенте, если говорить об улучшении бизнес-среды и о борьбе с коррупцией", - сказал он в ходе Киевского международного экономического форума в Киеве в пятницу.

Среди основных проблем, которые следует решить Украине, Маасикас назвал достижение верховенства права, борьбу с коррупцией. При этом он отметил, что в этом направлении видит положительные тенденции.

"Динамика положительная - если говорить о законе о незаконном обогащении. Помимо этого, есть другие примеры - борьба с отмыванием средств", - добавил посол.

Теги: #ес #маасикас #бизнес
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