Политика

20:09 07.11.2019

Пристайко обсудил с митрополитом Епифанием нарушение прав верующих в ОРДЛО и Крыму

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Пристайко обсудил с митрополитом Епифанием нарушение прав верующих в ОРДЛО и Крыму

В четверг, 7 ноября, состоялась первая встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, сообщает пресс-служба МИД.

"Во время своей первой встречи Вадим Пристайко и Блаженнейший Епифаний обсудили роль религиозных центров Украины в реализации инициатив президента Украины Владимира Зеленского относительно урегулирования вооруженного конфликта с РФ", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили также ситуацию с нарушениями прав верующих Православной церкви Украины на оккупированных территориях Украины - на Донбассе и в Крыму.

"Пристайко сообщил о мерах МИД по защите свободы вероисповедания и доведение до международного сообщества вопиющих фактов нарушений прав человека в религиозной сфере на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

В свою очередь митрополит Епифаний рассказал о своем визите в США и встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео, а также проинформировал о налаживании церковного общения с иностранными православными церквями.

Теги: #епифаний #пристайко
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