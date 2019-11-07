Политика

19:42 07.11.2019

Зеленский хочет лучше знать и говорить на украинском языке

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Зеленский хочет лучше знать и говорить на украинском языке

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы усовершенствовать свой уровень владения украинским языком.

"Уровень украинского языка, по моему мнению, растет. Я знаю, что есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Возможно, и нельзя знать язык на сто процентов. Но я пытаюсь его знать, практика, больше говорить, лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной, украинское слово и спрашиваю, как это сказать по-русски. То есть иногда уже есть и такие примеры", - сказал в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Теги: #зеленский #украинский_язык
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