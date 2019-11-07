Политика

19:04 07.11.2019

Зеленский о Кабмине: если кто-то не справится, то в конце года с теми будем прощаться

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Зеленский о Кабмине: если кто-то не справится, то в конце года с теми будем прощаться

Президент Украины Владимир Зеленский допускает отставку отдельных членов нынешнего Кабинета министров Украины до конца 2019 года.

"Такого молодого правительства никогда не было. Тоже здесь есть плюсы и минусы. Нет "коррумпированного опыта", и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка, - да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся – тоже ждем до конца этого года, кто не сможет – с тем будет прощаться", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое разместил Офис президента в соцсетях в четверг.

Зеленский указал, что много критики звучит в адрес Верховной Рады, правительства и его лично. "Но если я привык, то нашему молодому правительству очень сложно сейчас. Они теряют время иногда на общение, диалог, доказательство, что "я не такой". Все это происходит и в Facebook и на других веб-сайтах. Они должны сосредоточиться на тех законах и реформах, которые они должны после голосования воплощать в жизнь", - считает он.

Зеленский отметил, что говорили о том, что "этот президент не "доживет" до октября, это правительство будет существовать два месяца максимум". "Нам говорили, что доллар будет по 100, что все международные партнеры от нас отвернутся, что ни одного инвестора мы не сможем привлечь в Украину. Ничего из этого не произошло, ничего. Все нормально. И сказали, что еще будет полная эскалация и будет война. Слава богу, что ничего из теорий этих политических медиумов не произошло", - подчеркнул он.

Президент также сказал в ходе интервью, что он и его команда хотят "построить другую страну, и они (очевидно, речь идет об олигархах – ИФ) нам не нужны".

"Да, они руководят теми или иными телевизионными каналами, интернет-ресурсами, средствами массовой информации. Что они могут? Да, некоторые журналисты или блогеры на этом "ловят хайп", кто-то на этом зарабатывает, это их выбор", - сказал он.

Теги: #зеленский #кабмин
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