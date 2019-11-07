Зеленский: мы следим за голосованиями всех депутатов от "Слуги народа", и в конце года сделаем "серьезные выводы"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в конце года будут сделаны выводы о соблюдении народными депутатами из фракции "Слуга народа" внутрипартийной дисциплины при голосованиях.

"Не только там какие-то такие, скажем так, позорные смс, они тоже есть, есть позорные слухи, но я сейчас очень рад, что это пока что только слухи. Есть минусы в отношении статистики голосования того ли иного депутата, но мы за всем этим следим, и серьёзные выводы будут сделаны до конца этого года. То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу. И не все законопроекты популярные, не просто так же их не принимали депутаты Верховной Рады в течение 30 лет", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Зеленский указал, что есть такая честная договоренность, что если 70% партии "Слуга народа" за тот или иной законопроект накануне голосования, то все депутаты голосуют. "Поэтому мы очень внимательно, и я лично следим за статистикой", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в самом названии партии "Слуга народа" есть главный смысл, что "это партия народная, не только президентская, это народная партия". "Есть определенные ошибки, определенные аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы, хотя мы договаривались, что при обсуждении законопроектов на заседаниях, на фракции, в комитетах, то там, пожалуйста, спорьте, но не выносите это на заседания Верховной Рады", - добавил он.

Президент сказал, что понимает, как непросто главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и его замам, потому что "такой партии никогда не было – 254 человека".

"Люди разные. Есть люди, которые разбираются в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты, с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди, они ли фермеры, или с различных предприятий, обычные простые люди. Они, простите за такое слово, долго "въезжают". И поэтому есть ошибки. Но с другой стороны, они показывают отношение того или иного класса (общества – ИФ), и показывают тебе, где есть ошибки в тех или иных законах, потому что они является представителями различных слоёв нашего общества, с разным менталитетом, с разным доходом. И это очень важно. Поэтому пока что у нас в Верховной Раде демократия, но пока что", - подчеркнул он.