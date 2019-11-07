Политика

18:53 07.11.2019

Нацполиция начала уголовное производство по заявлению Портнова о противоправных действиях журналистов "Радио Свобода"

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Нацполиция начала уголовное производство по заявлению Портнова о противоправных действиях журналистов "Радио Свобода"

Следователи Национальной полиции Украины начали уголовное производство по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова о противоправных действиях в отношении него со стороны журналистов "Радио Свобода".

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба Нацполиции в четверг.

Отмечается, что соответствующее заявление в полицию о совершении правонарушений неизвестными лицами поступила сегодня, 7 ноября.

"Следователи начали уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст.171 УК) и нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.182 УК)", - сказано в сообщении.

В свою очередь Портнов в своем телеграмм-канале написал, что полиция открыла дело по факту противоправных действий в отношении него "функционерами "Радио Свобода".

Как сообщалось, ранее, 7 ноября, полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода" со стороны Портнова.

Ранее Портнов опубликовал в своем блоге в Facebook и Телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший") за то, что редакция готовит расследование его влияния и связей с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства. Позже он пригрозил сотрудникам редакции "Схем" публикацией их личной и персональной информации.

Соцсеть Facebook в ответ удалило учетную запись экс-чиновника.

Руководство "Радио Свобода" осудило разглашение персональных данных сотрудников программы "Схемы" и призвало правоохранителей обеспечить безопасность журналистам. Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" призвало украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности Портнова и гарантировать безопасность журналистам и сотрудникам команды расследователей.

В свою очередь Портнов заявляет, что с 30 октября работает журналистом на телеканале "112. Украина". "Выявление противоправных действий по слежке за людьми теперь является моим редакционным заданием. Кто будет в этом мешать, будет привлечён к уголовной ответственности за препятствование журналистской деятельности", - написал он в своем Телеграмм-канале, позже продолжив публиковать там номера автомобилей с личными данными их собственников, по его утверждению, имеющих отношение к "Радио Свобода" и занимающихся слежкой за политиками и бизнесменами.

Теги: #радио_свобода #полиция #портнов
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