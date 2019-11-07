Политика

18:44 07.11.2019

Оборонные ведомства Украины и США подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества

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Оборонные ведомства Украины и США подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества

В четверг, 7 ноября, в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины проводились украинско-американские двусторонние оборонные консультации, по итогам которых стороны подписали протокол, определяющий дальнейшие направления сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и США.

"Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе", - сообщает в четверг вечером пресс-служба Минобороны Украины.

В украинском оборонном ведомстве рассказали, что американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей ВСУ.

"По итогам двусторонних оборонных консультаций стороны подписали Протокол, определяющий дальнейшие направления сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Соединенных Штатов Америки", - добавили в Минобороны Украины.

Теги: #сша #минобороны #оборона
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