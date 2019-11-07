Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне планируют 23 ноября ознакомиться с автоматизированными системами управления ВСУ

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерены 23 ноября ознакомиться на военном полигоне с автоматизированными системами управления (АСУ - ИФ) ВСУ.

"Поручить инициатору обращения (главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, - ИФ) скоординировать поездку представителей комитета 23 ноября с целью участия в демонстрации системы оперативного управления связи, разведки и наблюдения. Также заслушать представителей Генерального штаба по данному вопросу на следующем заседании комитета", - сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") на заседании комитета в четверг в Киеве.

По словам Арахамии, ознакомление с АСУ необходимо в рамках парламентского контроля. Он подчеркнул, что члены комитета должны понимать, о чем идёт речь, когда "будут просить средства" для работы систем на следующий год.

"Речь идёт о паре миллиардов гривень", - отметил Арахамия.