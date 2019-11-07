Политика

17:45 07.11.2019

Профильный комитет Рады обратится к правоохранителям за информацией о расследовании событий под Иловайском и Дебальцево

3 мин читать
Профильный комитет Рады обратится к правоохранителям за информацией о расследовании событий под Иловайском и Дебальцево

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил обратиться к правоохранительным органам о предоставлении информации о расследовании трагических событий под Иловайском и Дебальцево Донецкой области в 2014 и 2015 годах.

Как отметила заместитель профильного комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") на заседании комитета в четверг обращение будет подготовлено в рамках парламентского контроля.

Комитет также решил оформить запрос о результатах работы временной следственной комиссии предыдущего созыва Верховной Рады по расследованию событий под Иловайском и Дебальцево.

Как отмечалось на заседании после изучения материалов, может быть рассмотрен вопрос о целесообразности продолжения работы ВСК или о создании новой комиссии.

Как сообщалось, конце августа 2014 года под Иловайском боевики и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил Российской Федерации окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения бойцов, что привело к гибели, ранениям и пленению значительного числа украинских воинов.

В частности, 29 августа 2014 года вблизи Иловайска российские войска расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по так называемому "зеленому коридору".

При указанных событиях, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.

Согласно информации Генштаба ВСУ, в боях за Иловайск в августе 2014г погибли 220 военнослужащих ВСУ, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов по состоянию на 22 августа 2019г все еще находились в плену у боевиков. При этом потери ВСУ непосредственно во время выхода по "зеленому коридору" 29 августа составили 129 погибших, 18 раненных, 22 пропавших без вести и 10 удерживаемых в заложниках (по состоянию на 29 августа 2014г).

Такие цифры не учитывают погибших бойцов из добровольческих подразделений и непосредственно военнослужащих МВД Украины, воевавших в Иловайске вместе с украинской армией.

Вместе с тем, занимавший в тог время должность начальника Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях около 200 бойцов.

Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии России в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

19 августа The Guardian сообщила, что собранные Forensic Architecture данные об участии российских военных в боях под Иловайском планируется использовать при рассмотрении иска в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "Доказательства будут использованы в рамках иска, который предстоит рассмотреть в ЕСПЧ. Эти данные находятся на онлайн-платформе в открытом доступе", - сообщила газета.

Издание поясняет, что в роли истцов выступают украинцы, принявшие участие в боевых действиях в качестве добровольцев. Они попали в плен. Истцы заявили, что в плену подвергались пыткам. Кроме того, по их словам, боевики принуждали их к труду. Истцы также намерены у себя на родине подать суд против военного командования, которое они считают ответственным за небрежное планирование операций под Иловайском.

8 октября стало известно, что Главная военная прокуратура Украины дополнительно допросит всех должностных лиц, принимавших военно-политические решения, связанные с событиями в Иловайске (Донецкая обл.) в конце августа 2014г, когда вторгшиеся на Донбасс части ВС РФ и поддерживаемые Россией боевики расстреляли из тяжелого вооружения выходившие из окруженного города по "зеленому коридору" колонны украинских военных, заявил главный военный прокурор Виктор Чумак.

10 октября Главная военная прокуратура сообщила, что проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса президента.

Теги: #расследование #верховная_рада #дебальцево #иловайск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:08 05.11.2019
ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

16:43 05.11.2019
Депутаты Рады посетили Золотое-4 для проведения мониторинговой миссии

Депутаты Рады посетили Золотое-4 для проведения мониторинговой миссии

15:28 05.11.2019
НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

15:13 05.11.2019
Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

18:35 04.11.2019
Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

13:24 30.10.2019
Гончарук ожидает принятие ВР законопроекта об анбандлинге во 2-м чтении на этой неделе

Гончарук ожидает принятие ВР законопроекта об анбандлинге во 2-м чтении на этой неделе

09:46 30.10.2019
Под Радой протестуют против создания рынка земли

Под Радой протестуют против создания рынка земли

15:34 28.10.2019
"Евросолидарность" предлагает Раде принять заявление о получении Украиной ПДЧ

"Евросолидарность" предлагает Раде принять заявление о получении Украиной ПДЧ

11:49 28.10.2019
Профильный комитет Рады поддержал поправку по освобождению от штрафов ФЛП-упрощенцев

Профильный комитет Рады поддержал поправку по освобождению от штрафов ФЛП-упрощенцев

17:29 25.10.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам на месте ситуацию на участках разведения: в Золотом-4 семь дней тишины было выдержано

Зеленский подписал поправки в госбюджет-2019 с финансированием метро на Виноградарь в Киеве и выделением 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

Зеленский уволил Тиводара с поста начальника ГСУ СБУ

По факту высказываний Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" открыто дело – Нацполиция

Зеленский и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Стратегического совета и договорились активизировать переговоры по соглашению о ЗСТ Украина-Турция

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе 18-19 ноября обсудит модернизацию Соглашения об ассоциации

Разведение сил и средств на участке у Богдановки Донецкой области начнется в полдень пятницы, если не будет провокаций – Аваков

Аваков: надеюсь, что при следующем разведении сил "освободят Донецк" и разведение закончится на границе Украины и РФ

Экс-депутат Рады Черновол подала заявление в СБУ о совершении преступления Богданом

Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам на месте ситуацию на участках разведения: в Золотом-4 семь дней тишины было выдержано

Влияние олигархов является проблемой в Украине – Тейлор

Заключенному в РФ украинцу Шумкову не оказывают необходимую медицинскую помощь

Зеленский подписал поправки в госбюджет-2019 с финансированием метро на Виноградарь в Киеве и выделением 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

Зеленский назначил руководителей ряда облуправлений СБУ

Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА