Экс-депутат Рады Черновол подала заявление в СБУ о совершении преступления Богданом

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол подала в Службу безопасности Украины заявление о совершении преступления главой офиса президента Андреем Богданом, СБУ проверит заявление в надлежащем порядке.

"Заявление от Черновол поступило, будем его изучать в рамках действующего законодательства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

На своей страничке в Фейсбук Черновол написала, что подала в СБУ заявление о совершении госизмены Богданом за растрату $112 млн госбюджета.

"Принесла Баканову (СБУ) заявление о преступлении Андрея Богдана, которое имеет признаки государственной измены (ст. 111 УК Украины). Измена Украине заключается в том, что Богдан, будучи должностным лицом в Кабинете министров Украины в период 2010-2014 гг, организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 млрд грн в интересах министерства обороны РФ", - написала Черновол.

Она добавила, что расследование подобного рода преступлений является подследственностью СБУ.